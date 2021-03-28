«Вашингтон» — «Рейнджерс»: смотреть онлайн, трансляция матча 28 марта
28 марта состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Рейнджерс». Начало встречи — в 19:00 мск. В прямом эфире игру покажет сервис «Яндекс.Эфир».
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Вашингтона» в основное время можно с коэффициентом 2.15, успех «Рейнджерс» идёт за 2.88.
Букмекеры считают, что матч НХЛ «Вашингтон» — «Рейнджерс» 28 марта будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.66, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.28. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.30. Гол на первой минуте идёт за 10.50.
Итоговый успех «Вашингтона» идёт за 1.69, а успех «Рейнджерс» с учётом овертайма и буллитов доступен за 2.22.
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