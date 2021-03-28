Украина — Финляндия: смотреть онлайн, трансляция матча 28.03.2021
28 марта состоится матч 2-го тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года Украина — Финляндия. Начало игры — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 3».
Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на победу украинцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.70. Успех гостей оценён экспертами в 5.80. А ставки на ничью принимаются за 3.60.
Букмекеры не уверены, что матч Украина — Финляндия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.27, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.68. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.18. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.77.
Ставки на «обе забьют» принимаются за 2.17, на пенальти — за 2.75.
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