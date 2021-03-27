Россия — Словения: результат матча 27.03.2021, какой счёт, как сыграли, кто забил

В матче 2-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная России переиграла сборную Словении. Встреча проходила на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась со счётом 2:1.



На 26-й минуте Артём Дзюба открыл счёт. Навес Александра Головина с левого фланга был заблокирован, но мяч взмыл в воздух, прилетев на голову Дзюбы. Артём сделал скидку на Далера Кузяева, тот покатил мяч обратно на Дзюбу, который пробил в левый нижний угол ворот.



На 35-й минуте Головин рядом с линией штрафной получил мяч от Кузяева и пробил, попав в перекладину после небольшого рикошета. На подборе в центре штрафной оказался Дзюба, который обработал мяч, пробросил его себе на ход и снова пробил в левый нижний угол. На 36-й минуте Йосип Иличич получил мяч от Михи Зайца и пробил с дальней дистанции, уложив мяч в правый нижний угол ворот.

Поставить на победу России в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.85: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1850 рублей. Успех Словении оценивался в 5.70. Ставки на ничью принимались за 3.50.



Тотал больше 2.5 мяча шёл за 2.34, «обе забьют» — за 2.13, а гол Артёма Дзюбы — за 2.55. На точный счёт 2:1 в пользу России предлагалось поставить за 9.00. Победа России по итогам первого тайма и всего матча оценивалась в 3.05.