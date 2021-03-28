Армения — Исландия: прогноз Алексея Смирнова на матч квалификации ЧМ-2022

Профессиональный гандикапер Алексей Смирнов дал прогноз на матч 2-го тура квалификации к ЧМ-2022 Армения — Исландия.

Ставка: тотал больше 3 гола за 3.26.

«Исландия по уровню уступает многим сборным, но эта команда выделяется своей здоровой спортивной наглостью, которая позволяет не бояться оппонентов и играть в подвижный атакующий футбол. С той же Германией в первом туре исландцы очень старались забить гол и даже могли это сделать. Если опираться на прошлогодние матчи, то и в них действия этой сборной были примерно такими же.



Армяне тоже способны быстро передвигаться по полю с прицелом на нападение, но чаще всего они подстраиваются под противников. Если во встрече с Северной Македонией они много сидели в обороне, охраняя результат, то в матчах с Грузией можно было наблюдать в исполнении Армении большое рвение отличиться голом. Естественно, в минувшей игре с Лихтенштейном подопечные Хоакина Капарроса активно стремились разгромить оппонентов, но при огромном игровом преимуществе победили лишь со счетом 1:0.



В первых матчах квалификации ЧМ обе команды продемонстрировали большое желание забивать мячи, но одни не справились с этим из-за сложного соперника, а другие – из-за плохой реализации голевых моментов. Я предполагаю, что на этот раз желание превратится в результат, а потому ставлю на ТБ (3) голов».