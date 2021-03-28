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Грузия — Испания: прогноз Константина Генича на матч отбора ЧМ-2022

Грузия — Испания: прогноз Константина Генича на матч отбора ЧМ-2022
Ставки / Прогнозы 0
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Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч Грузия — Испания во 2-м туре квалификации ЧМ-2022.

Ставка: победа Испании + тотал меньше 3.5 мяча за 1.78.

«Испанцы неожиданно оступились в домашней игре против греков, сыграв вничью 1:1. Там есть вопросы по судейству, но испанцы сами виноваты — мало созидали, мало били по воротам. Когда их клюнули в одно место — задвигались, но времени уже не осталось, чтобы забить победный мяч. Пытались, старались, замены интересные сделал Луис Энрике, выпустив молодых Педри и Бриана Хиля. Но в итоге ничья — 1:1. Испания теряет важные очки. Шведы же обыграли Грузию.

Для грузин этот матч – своеобразная выставка, кастинг. Насколько мне известно, многие скауты приедут смотреть сборную Грузии. Хвича будет брать игру на себя, стараться себя показать. Не просто же так к нему интерес был от испанских клубов, в частности от «Севильи».

Но мне кажется, желание показать себя может помешать грузинам. Я сомневаюсь, что здесь испанцы не доберут очков, хотя настрой на них будет запредельным. Испания все-таки, скорее всего, выиграет. Если сделает правильные выводы после матча с Грецией, то, скорее всего, и не пропустит. А вот ждать разгрома здесь — слишком наивно. Если испанцы сыграют правильно, то выиграют, не приложив максимум усилий. Она просто класснее и мастеровитее Грузии. Да и потеря очков с Грецией настраивает на то, что надо во втором туре выиграть.

Возьму победу Испании через тотал меньше 3.5 мяча за 1.78».

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