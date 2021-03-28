Формула-1, Гран-при Бахрейна: смотреть онлайн, прямая трансляция гонки, какой телеканал

Сегодня, 28 марта, на Международном автодроме Бахрейна в Сахире состоится гонка первого этапа сезона-2021 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Бахрейна.



Начало гонки запланировано на 18:00 по московскому времени. В прямом эфире её покажет телеканал «Матч ТВ».



В сезоне-2020 Формулы-1 чемпионом стал британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, для которого этот титул стал седьмым в карьере. В сезоне-2021 в Формуле-1 дебютирует четвёртый в истории пилот из России — гонщик «Хааса» Никита Мазепин.



Эксперты считают фаворитом Макса Ферстаппена: ставки на его победу принимаются с коэффициентом 1.57. Также в число основных претендентов входят Льюис Хэмилтон (2.85), Валттери Боттас (14.5) и Серхио Перес (17.0).



Ниже оценены шансы Шарля Леклера (34.0), Пьера Гасли (41.0), Ландо Норриса (51.0) и Даниэля Риккардо (51.0). Победа Никиты Мазепина идёт за 801.0, а попадание россиянина в топ-10 — за 26.0.