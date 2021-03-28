Александр Поветкин — Диллиан Уайт: результат боя 28.03.2021, кто победил

В ночь на 28 марта в Гибралтаре состоялся большой турнир по боксу. В главном поединке вечера встретились россиянин Александр Поветкин и британец Диллиан Уайт. Они провели бой-реванш. На кону стоял пояс временного чемпиона по версии WBC, который Поветкин отобрал у Диллиана Уайта в 2020 году, одержав сенсационную победу нокаутом.



Победу во втором бою одержал Уайт, нокаутировав Александра в четвёртом раунде. Таким образом, Поветкин утратил пояс временного чемпиона по версии WBC.



Букмекеры считали Уайта явным фаворитом: ставки на его победу принимались за 1.35. Выигрыш с 1000 рублей составил бы 1350 рублей. На успех Поветкина давали 3.90, на ничью — 24.0.

Победа Уайта нокаутом оценивалась в 1.55, а тотал меньше 5.5 раунда — в 2.62.