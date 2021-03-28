Александр Поветкин — Диллиан Уайт: результат боя 28.03.2021, кто победил
В ночь на 28 марта в Гибралтаре состоялся большой турнир по боксу. В главном поединке вечера встретились россиянин Александр Поветкин и британец Диллиан Уайт. Они провели бой-реванш. На кону стоял пояс временного чемпиона по версии WBC, который Поветкин отобрал у Диллиана Уайта в 2020 году, одержав сенсационную победу нокаутом.
Победу во втором бою одержал Уайт, нокаутировав Александра в четвёртом раунде. Таким образом, Поветкин утратил пояс временного чемпиона по версии WBC.
Букмекеры считали Уайта явным фаворитом: ставки на его победу принимались за 1.35. Выигрыш с 1000 рублей составил бы 1350 рублей. На успех Поветкина давали 3.90, на ничью — 24.0.
Победа Уайта нокаутом оценивалась в 1.55, а тотал меньше 5.5 раунда — в 2.62.
Рекомендуем вам
- 28 марта 2021
-
07:13
-
06:41
-
06:00
-
03:00
-
00:00
- 27 марта 2021
-
23:30
-
23:00
-
21:45
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:53
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:00
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
Партнерский контент
Рекомендуем вам