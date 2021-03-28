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Поветкин — Уайт: результат боя 28 марта, кто выиграл, в каком раунде

Поветкин — Уайт: результат боя 28 марта, кто выиграл, в каком раунде
Ставки / Прогнозы 0

В ночь на 28 марта в Гибралтаре состоялся большой турнир по боксу. В главном поединке вечера встретились россиянин Александр Поветкин и британец Диллиан Уайт. Они провели бой-реванш. На кону стоял пояс временного чемпиона по версии WBC, который Поветкин отобрал у Диллиана Уайта в 2020 году, одержав сенсационную победу нокаутом.

Победу во втором бою одержал Уайт, нокаутировав Александра в четвёртом раунде. Таким образом, Поветкин утратил пояс временного чемпиона по версии WBC.

Букмекеры считали Уайта явным фаворитом: ставки на его победу принимались за 1.35. Выигрыш с 1000 рублей составил бы 1350 рублей. На успех Поветкина давали 3.90, на ничью — 24.0.

Победа Уайта нокаутом оценивалась в 1.55, а тотал меньше 5.5 раунда — в 2.62.

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