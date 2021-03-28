Стипе Миочич — Фрэнсис Нганну: итог боя UFC 260, кто выиграл в реванше
В главном бою турнира UFC 260 в Лас-Вегасе (США, штат Невада) обладатель пояса в тяжёлом весе Стипе Миочич нокаутом во втором раунде проиграл Фрэнсису Нганну.
34-летний Нганну одержал 16-ю победу в карьере при трёх поражениях. Для 38-летнего Миочича это поражение стало четвёртым. Их первый бой прошёл в 2018 году, тогда Миочич победил решением судей.
Эксперты считали Нганну фаворитом: ставки на победу претендента принимались с коэффициентом 1.69. Выигрыш с 1000 рублей составил бы 1690 рублей. Успех Миочича шёл за 2.19, а ничья — за 51.0.
Поставить на досрочное завершение боя предлагалось за 1.19, а на досрочную победу Нганну — за 1.81. Тотал меньше 3.5 раунда шёл за 1.57. Победа Нганну во втором раунде оценивалась в 4.50.
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