Румыния — Германия: прогноз Дмитрия Симонова на матч квалификации ЧМ-2022

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 2-го раунда квалификации к ЧМ-2022 Румыния — Германия.

Ставка: победа Германии и обе забьют за 2.75.

«Сборная Германии в прошлой игре превзошла мои ожидания и уже на исходе часа разгромила дома Исландию (3:0), которая оказалась совсем плюшевой. Румыны тоже выиграли стартовый матч отбора, у Северной Македонии 3:2. Беспроигрышная серия сборной Румынии составляет четыре матча, но её домашние выступления против сильных соперников трудно назвать стабильными — с 2019 года были поражения от Австрии, Испании, ничьи с Северной Ирландией и Норвегией.



Кроме того, румыны в октябре 2020-го уступили в гостях исландцам (1:2) в стыках за право сыграть на Евро. В общем, сверхпрочным соперником для Германии эту команду не назовёшь.



Тем не менее, сами немцы хоть и разгромили исландцев всухую, не выглядели идеально прочными в обороне. У Исландии было как минимум два стопроцентных голевых момента. Полагаю, что второй матч подряд немцам выиграть, не пропустив, не удастся. Румыны забьют, но очков дома не заработают».