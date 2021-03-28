Украина — Финляндия: прогноз Алексея Андронова на матч квалификации ЧМ-2022

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч Украина — Финляндия во 2-м туре квалификации ЧМ-2022.
Ставка: победа Украины за 1.73.
«Любопытная группа здесь получилась, и обе команды стартовали с ничейных результатов. Матч приобретает большое значение. Но, думаю, у Украины гораздо больше позитива от первой игры — всё-таки она играла с действующим чемпионом мира. У сборной Украины есть опыт противостояния с финнами. Это было четыре года назад в отборе к ЧМ-2018. Тогда оба матча завершились победами украинской сборной. Но за это время Украина сильно поменялась — почти никого не осталось из того состава. Мало кто остался.
У Украины дерзкая молодая команда, которая прекрасно понимает, что на волне этого успеха против Франции нужно забирать два домашних матча с Финляндией и Казахстаном и прописываться на высоком месте в этой группе.
Понятно, что выиграть группу будет непросто, но второе место — это абсолютно реальная задача. Финляндия, по-моему, сейчас не так стабильна. Она пострадала от коронавируса, плюс всё-таки подготовка к финальной стадии Евро для неё несколько отвлекающий момент.
Я бы поставил на победу сборной Украины за 1.73».
- 28 марта 2021
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