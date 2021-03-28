«Металлург» — «Авангард»: результат 6-го матча серии, как сыграли, какой счёт, кто победил

В шестом матче серии плей-офф Кубка Гагарина магнитогорский «Металлург» уступил омскому «Авангарду». Встреча проходила на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске и завершилась со счётом 1:5 (0:1, 1:3, 0:1) в пользу подопечных Боба Хартли.



Счёт в матче на пятой минуте первого периода открыл нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский. На 27-й минуте встречи нападающий «Металлурга» Максим Карпов сравнял счёт. На 31-й минуте Егор Чинахов вновь вывел омский клуб вперёд. На 32-й минуте шайба от игрока «Металлурга» Михаила Пашнина влетела в ворота команды из Магнитогорска — шайба была записана на Дениса Зернова. На 38-й минуте Рид Буше увеличил преимущество «ястребов» до трёх шайб. Менее чем за две минуты до конца матча Алексей Емелин поставил точку.



«Авангард» одержал победу в серии со счётом 4-2. В финале Восточной конференции «Авангард» сыграет с «Ак Барсом».

Поставить на победу «Авангарда» в основное время предлагали за 2.50: выигрыш с 1000 рублей составил бы 2500 рублей. Успех омичей с учётом овертайма шёл за 1.90.



На тотал больше 4.5 шайбы давали 2.02, на гол в первые десять минут — 1.95.