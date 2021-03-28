Формула-1, Гран-при Бахрейна: результат гонки, кто победил, на каком месте Мазепин

В Сахире завершился первый этап сезона Формулы-1 Гран-при Бахрейна. Победителем гонки стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, который в конце гонки в драматичной борьбе обошёл Макса Ферстаппена из «Ред Булл», оставив нидерландца на второй позиции.
Тройку лучших замкнул напарник Хэмилтона Валттери Боттас. Четвёртым финишировал Ландо Норрис, пятым — Серхио Перес.
Дебютант серии Никита Мазепин крайне неудачно провёл первую гонку в Ф-1 в карьере. Уже на первом же круге россиянин допустил ошибку. По его словам, он чрезмерно атаковал на холодной резине. После наезда на бордюр он нажал на газ и его развернуло. Болид Мазепина улетел в отбойники. Напарник Никиты Мик Шумахер завершил гонку на 16-й позиции.
Эксперты считали фаворитом Макса Ферстаппена: ставки на его победу принимались с коэффициентом 1.57. На Хэмилтона можно было поставить за 2.85: выигрыш с 1000 рублей составил бы 2850 рублей.
Финиш Ферстаппена в топ-3 шёл за 1.35, а Хэмилтона — в 1.45. Попадание Боттаса на подиум оценивалось в 1.70.
- 28 марта 2021
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