«Вашингтон» — «Рейнджерс»: результат матча 28.03.2021, какой счёт, как сыграл Овечкин

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче НХЛ со счётом 5:4. Александр Овечкин провёл на льду 17 минут и 7 секунд (5:37 — в большинстве), совершил три броска, забил гол, исполнил два силовых приёма и завершил встречу с показателем полезности «+1».



На 31-й минуте отличился Том Уилсон. Менее чем через две минуты игрового времени шайбу забросил российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. Овечкин делал прострел от левого борта, шайба попала в защитника и залетела в ворота. Менее чем через три минуты Том Уилсон забросил третью шайбу «Вашингтона», оформив дубль.



На 46-й минуте встречи отличился российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов. Гарнет Хэтуэй вбросил шайбу в зону «Рейнджерс», Карл Хагелин выиграл борьбу за воротами и отдал передачу точно на Евгения Кузнецова, который точным щелчком поразил ворота Кейта Кинкейда.



Ещё через полторы минуты Колин Блэквелл сократил отставание в счёте, а ещё через три минуты он оформил дубль. На 52-й минуте Ти Джей Оши забросил пятую шайбу «Вашингтона» в матче. На 53-й минуте Алекси Лафренье сократил отставание «Рейнджерс», а за четыре минуты до конца встречи Крис Крайдер подарил надежду Нью-Йорку, сделав счёт 5:4. Однако на большее «Рейнджерс» не хватило.



Помимо отличившихся Кузнецова и Овечкина, две голевые передачи на свой счёт записал российский защитник «Кэпиталз» Дмитрий Орлов, завершив матч с показателем полезности «+1».



Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин провёл на льду 20 минут 39 секунд, не отметившись результативными действиями, и завершил матч с показателем полезности «-2». Павел Бучневич провёл на льду 22 минуты 9 секунд.

Поставить на победу «Вашингтона» в основное время можно было с коэффициентом 2.15: выигрыш с 1000 рублей составил бы 2150 рублей. Успех «Рейнджерс» шёл за 2.88, ничья в основное время — за 4.30.

Тотал больше 5.5 шайбы оценивался в 1.66, итоговая победа «Вашингтона» — в 1.69. На победу «Кэпиталз» при условии, что обе команды забьют, давали 2.40. На гол Александра Овечкина — 1.60.