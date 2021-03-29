Россия — Франция: результат матча Евро-2021 U21, какой счёт, как сыграли, кто забил

В матче второго тура группового этапа Евро-2021 среди команд U21 сборная России проиграла Франции со счётом 0:2.



Сборная Франции открыла счёт в матче на 15-й минуте. Гол забил Одсонн Эдуард, который реализовал пенальти, назначенный за фол Павла Маслова. Второй гол сборной Франции также был забит с пенальти. На 24-й минуте одиннадцатиметровый реализовал Нанитамо Иконе. На этот раз Маслов сыграл рукой в своей штрафной площади. Во втором тайме сборная России создала несколько опасных голевых моментов, но реализовать их и переломить ход встречи не удалось.

Поставить на победу французов в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.98: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1980 рублей. Успех россиян оценивался в 3.80. А ставки на ничью принимались за 3.60.



Тотал меньше 2.5 мяча шёл за 1.94, «обе забьют — нет» — за 2.15, а победа Франции всухую — за 3.70.

