ЦСКА — «Локомотив»: прогноз Павла Лысенкова на матч плей-офф КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на седьмой матч серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина КХЛ, в котором сыграют ЦСКА и «Локомотив».
Ставка: победа «Локомотива» в матче за 2.36.
«Во-первых, «Локомотив» в этой серии играет ничем не хуже, чем ЦСКА. Собственно поэтому и счет 3-3 в серии. Вратарь Паскуале может быть даже и переигрывает Юханссона. Атака ЦСКА конечно хороша, особенно на контратаках удается ловить соперника, но «Локомотив» имеет таких козырей, как Пулкинен или Ткачев, который забил в овертайме. Там очень много опытных ребят, и легионеры, и талантливая молодежь.
Тренер Скабелка работает, не скажу, что прям по подобию Никитина, но такой же тренер, у которого в команде на первом месте система. Две системные команды рубятся. В чем-то это похоже на бой с тенью.
Думаю, что в Москве «Локомотив» точно не дрогнет. Мы помним, как в первом матче серии «Локомотив» выиграл 2:0. Я помню пятый матч, когда в концовке при счете 2:3 «Локомотив» мог вполне сравнивать счет, по-моему, там была штанга. Я бы не удивился, если бы «Локомотив» взял пятый матч в Москве.
ЦСКА — это команда с опытом, но много потерявшая в этом сезоне. Много ребят уехали за океан. Мне нравится, как работает Игорь Никитин, мне нравится, как ЦСКА идет по этому чемпионату, но именно сейчас я вижу шансы у «Локомотива».
В это матче я бы рискнул. Рискнул ради кефа, так как все видят победу ЦСКА, то я бы рискнул и взял итоговую победу «Локомотива» за 2,36. Чем сложнее будет развиваться матч, чем ближе будет второй и третий периоды, тем больше будет давление на ЦСКА. Дома команда якобы обязана брать эту серию.
«Локомотив» в свою очередь может поймать соперника на контратаке, как это было в овертайме в шестой встрече. Не болею ни за одну из команд. Здесь чистая математика — когда две команды равны, я беру ту, где выше кеф на победу. Не хочется рисковать чем-то другим. Можно играть и тоталы, все ждут низ, здесь может быть мало заброшенных шайб. Все будут стараться закрыться и не допустить ошибку, но на это идет очень маленький кеф», — сказал Лысенков.
- 29 марта 2021
-
11:00
-
10:00
-
08:33
-
07:45
-
07:21
- 28 марта 2021
-
22:03
-
21:00
-
20:21
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:43
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:30