ЦСКА — «Локомотив»: прогноз Павла Лысенкова на матч плей-офф КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на седьмой матч серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина КХЛ, в котором сыграют ЦСКА и «Локомотив».



Ставка: победа «Локомотива» в матче за 2.36.



«Во-первых, «Локомотив» в этой серии играет ничем не хуже, чем ЦСКА. Собственно поэтому и счет 3-3 в серии. Вратарь Паскуале может быть даже и переигрывает Юханссона. Атака ЦСКА конечно хороша, особенно на контратаках удается ловить соперника, но «Локомотив» имеет таких козырей, как Пулкинен или Ткачев, который забил в овертайме. Там очень много опытных ребят, и легионеры, и талантливая молодежь.



Тренер Скабелка работает, не скажу, что прям по подобию Никитина, но такой же тренер, у которого в команде на первом месте система. Две системные команды рубятся. В чем-то это похоже на бой с тенью.



Думаю, что в Москве «Локомотив» точно не дрогнет. Мы помним, как в первом матче серии «Локомотив» выиграл 2:0. Я помню пятый матч, когда в концовке при счете 2:3 «Локомотив» мог вполне сравнивать счет, по-моему, там была штанга. Я бы не удивился, если бы «Локомотив» взял пятый матч в Москве.



ЦСКА — это команда с опытом, но много потерявшая в этом сезоне. Много ребят уехали за океан. Мне нравится, как работает Игорь Никитин, мне нравится, как ЦСКА идет по этому чемпионату, но именно сейчас я вижу шансы у «Локомотива».



В это матче я бы рискнул. Рискнул ради кефа, так как все видят победу ЦСКА, то я бы рискнул и взял итоговую победу «Локомотива» за 2,36. Чем сложнее будет развиваться матч, чем ближе будет второй и третий периоды, тем больше будет давление на ЦСКА. Дома команда якобы обязана брать эту серию.



«Локомотив» в свою очередь может поймать соперника на контратаке, как это было в овертайме в шестой встрече. Не болею ни за одну из команд. Здесь чистая математика — когда две команды равны, я беру ту, где выше кеф на победу. Не хочется рисковать чем-то другим. Можно играть и тоталы, все ждут низ, здесь может быть мало заброшенных шайб. Все будут стараться закрыться и не допустить ошибку, но на это идет очень маленький кеф», — сказал Лысенков.

ЦСКА — «Локомотив». Прогноз на 7-й матч КХЛ: жаркий конец лучшей серии Кубка Гагарина-2021 Никитин и Скабелка спасают плей-офф КХЛ. Проигравший отправится в отпуск.