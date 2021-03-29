ЦСКА — «Локомотив»: прогноз Максима Лебедева на игру Кубка Гагарина

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 7-й матч серии 2-го раунда плей-офф Кубка Гагарина сезона-2020/2021 ЦСКА — «Локомотив».
Ставка: победа ЦСКА за 2.06.
«На повестке дня – седьмой матч серии ЦСКА – «Локомотив». Собственно говоря, начальный прогноз на всю серию, точнее, на выход ЦСКА в финал, у меня остаётся неизменным, но ярославцы, конечно, дали стране угля. Изначально я колебался между счётом 4-1 и 4-2, теперь получается максимальное количество матчей. Но я всё равно уверен в ЦСКА, и вот почему.
Когда-то очень давно я служил на Дальнем Востоке. Было это в те времена, когда к нам валом повалили подержанные японские иномарки. На некоторых из них, спортивного типа, на механической коробке передач можно было найти кнопку с названием «Драйв». Она нажималась только на пятой скорости. Вроде ничего не менялось, машина продолжала лететь, только звук двигателя менялся и обороты сбрасывались на пару тысяч. То есть можно было разгоняться дальше, хотя на Дальнем Востоке в те времена это просто негде было делать.
Так вот, «Локомотив» играет по максимуму, иногда даже выпрыгивает выше максимума. Но у него нет такой кнопки «Драйв», а у ЦСКА она есть. А вот нажимать на неё у Никитина нужды ещё не было. Но теперь такая нужда появляется, и в седьмом матче кнопка будет нажата. Конечно, вариант случайности и божественного озарения железнодорожников сбрасывать со счетов нельзя, но, по моему разумению, вероятность этого события не слишком высока, и в прогнозе ею можно пренебречь.
То есть победа ЦСКА. Весьма непростая, волевая, скорее всего, в одну шайбу или в две, но вторая при этом залетит уже в пустую «калитку». Финал Западной конференции ЦСКА – СКА, увы, неизбежен, как крах империализма, как бы другим болельщикам он ни был противен», — сказал Лебедев.
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