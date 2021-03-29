ЦСКА — «Локомотив»: ставка Владимира Вуйтека на 7-й матч серии плей-офф КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч плей-офф КХЛ ЦСКА — «Локомотив».
Ставка: победа ЦСКА в матче за 1.58.
«Ярославцы — молодцы! Я перед серией никак не ожидал, что здесь может дойти до седьмого матча. Как бы я ни хотел и ни желал победы «Локомотиву», что-то мне говорит, что ЦСКА всё-таки выиграет серию. Если бы игра проходила в Ярославле, я бы, наверное, рискнул и поставил на «Локомотив», но в Москве исход будет в пользу ЦСКА. За армейцев — большой опыт плей-офф и решающих игр, и этот фактор, мне кажется, станет решающим.
«Локомотив» играет с большим желанием и очень-очень грамотно. В этой серии есть периоды (и их не так мало), когда мы можем сказать, что ярославцы просто лучше армейцев играют в хоккей, переигрывают их. Мы должны отдать должное Скабелке и сказать, что он очень здорово выстроил команду и отлично мотивирует ребят. Ярославцы классно играют тактически и забивают в каждом матче серии, а против ЦСКА это совсем непросто делать.
Ожидаю ровной и осторожной игры от обеих команд, особенно в начале матча. «Локомотиву» нужно не пропустить быстрые шайбы. Команды будут рассчитывать на контратаки и большинство. В такой игре ставить на основное время рискованно. Я уверен, что «Локомотив» будет биться до конца, поэтому поставлю на победу армейцев с учетом овертайма», — сказал Вуйтек.
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