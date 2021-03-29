ЦСКА — «Локомотив»: прогноз Владимира Плющева на встречу плей-офф КХЛ

Известный тренер Владимир Плющев дал прогноз на матч плей-офф КХЛ ЦСКА — «Локомотив».
Ставка: ТМ 4.5 за 1.54.
«Как ни странно, но действующий обладатель Кубка Гагарина — ЦСКА столкнулся с наибольшими сложностями в полуфинале конференции. «Локомотив» предстал очень боеспособной командой, хорошо подготовленной физически, и железнодорожники будут до последнего цепляться за этот шанс. Они смогли дожать армейцев дома, в шестом матче, вырвав победу в овертайме.
Сегодня будет ещё тяжелее. ЦСКА дома всегда играет активно, болельщики гонят команду вперёд. Если «Локомотив» сможет предельно строго сыграть в обороне, не удаляться, при этом постарается остро действовать на контратаках — есть шанс. Игра решающая, будет носить ещё более закрытый характер. Так что 3-4 шайбы — это максимум, что мы увидим в основное время. Моя ставка — «тотал меньше 4.5», — сказал Плющев.
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