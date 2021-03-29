Лоренцо Сонего — Даниэль Галан Риверос: прогноз Сергея Фомина на матч турнира в Майами

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч 1/8 финала турнира в Майами между Лоренцо Сонего — и Даниэлем Галан Риверосом.



Ставка: победа Сонего с форой (-3) за 1.72.



«Довольно неожиданно видеть колумбийца Галана в третьем круге «Мастерса», еще и хардового, но посткоронавирусный теннис щедр на сенсации, потому уже не удивляемся.



Во втором круге Галан обыграл статусного австралийца де Минора, однако обольщаться подобной победой не стоит — Алекс буквально всё отдавал сам. Не готов де Минор пока играть, это очевидно, а колумбиец, который умеет и может терпеть, воспользовался этим. Впрочем, и сам ошибок наделал немало.



Лоренцо Сонего не отличается стабильностью на старте сезона, но заметно прибавляет от матча к матчу. В Дубае зарубился с пиковым Карацевым, отобрав у того сет, а здесь прошел местного Фрэтэнджело, также пребывающего в отличной форме.



Класс Сонего очевидно выше, мотивация на подобном турнире должна подстегивать к результату. Есть и старая личка за ещё совсем молодым итальянцем — ждем уверенную победу и на сей раз», — сказал Фомин.