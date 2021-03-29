Маркета Вондроушова — Арина Соболенко: прогноз Надежды Петровой на игру турнира в Майами

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова дала прогноз на матч турнира в Майами между Маркетой Вондроушовой и Ариной Соболенко.



Ставка: победа Соболенко за 1.35.



«Встречаются две молодые теннисистки: 21-летняя чешка Маркета Вондроушова (20-я ракетка мира), и Арина Соболенко (седьмая сеяная на турнире, восьмая в мировом рейтинге) из Белоруссии. Обе в последнее время заметно прогрессируют, поднимаются в рейтинге.



Уже трижды они играли между собой, так что хорошо друг друга знают. В их противостоянии ведёт чешка 2-1. Первый раз они встречались в 2017-м году, и тогда чешка выиграла в трёх сетах. Это был матч на турнире в Швейцарии. А на следующий год они обменялись победами, но если чешка на этот раз победила в Америке 2-0, то Арина затем в Голландии взяла реванш 2-1.



В этом году у Вондроушовой семь побед и четыре поражения, причём уступала она соперницам, которые ниже её в рейтинге. Арина очень уверенно начала год, выиграла турнир, демонстрирует сейчас такой мощный смелый теннис. Чешку она должна «укатать» — Арина помощнее. Хотя чешка цепкая, хорошо двигается, но мне кажется, что Соболенко сейчас на коне. Ставим на её победу», — сказала Петрова.