ЦСКА — «Локомотив»: прогноз Александра Кожевникова на встречу плей-офф КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на седьмой матч серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина КХЛ ЦСКА — «Локомотив».
Ставка: победа ЦСКА в основное время за 2.11.
«Думаю, ЦСКА сегодня точно победит, иначе тогда совсем непонятно, что творится в этом году, какие-то очень неожиданные исходы. Скорее всего, нас ждет крупный счёт, потому что если армейцы по ходу встречи будут проигрывать в одну-две, то «Локомотив» может и засушить матч до победы.
Сегодня будет жёсткая игра, навал. В одну шайбу точно армейцы выиграют. ЦСКА некуда деваться — надо побеждать. У тех и у других в обороне полный порядок. Многое будет зависеть от вратарей.
Ярославцы, правда, давно поняли, как надо играть с красно-синими. На первый план выйдет индивидуальное мастерство, а здесь дела лучше обстоят у ЦСКА. У них побольше опыта — на них и поставлю.
Думаю, основного времени матча хватит армейцам для прохода в финал Конференции. Молодёжь из Ярославля хороша, но опыт красно-синих возьмет своё. Хотя Паскуале знает, как забрасывать. Я вот чувствую, ЦСКА одержит победу сегодня и встретится в финале со СКА», — сказал Кожевников.
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