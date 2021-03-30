Словакия — Россия: во сколько начало матча, где смотреть в прямом эфире, какой канал

30 марта состоится матч третьего тура квалификации ЧМ-2022 Словакия — Россия, группа H. Начало встречи — 21:45 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».



Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу россиян в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.94. Успех словаков оценён экспертами в 5.00. А ставки на ничью принимаются за 3.48.



Букмекеры считают, что матч квалификации ЧМ-2022 Словакия — Россия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идет за 2.27, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.78. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.61. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.22. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.00.



На пенальти дают 2.75, на удаление — 4.20. Гол Артёма Дзюбы идёт за 2.20, гол Александра Головина — за 3.20.