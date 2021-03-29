ЦСКА — «Локомотив»: результат седьмого матча, какой счёт, как сыграли, кто победил

В седьмом матче четвертьфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина ЦСКА обыграл ярославский «Локомотив». Встреча проходила на стадионе «ЦСКА Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:0 (2:0, 0:0, 0:0) в пользу подопечных Игоря Никитина.



На восьмой минуте Мэт Робинсон, реализовав численное большинство, вывел ЦСКА вперёд. На 13-й минуте Максим Шалунов удвоил преимущество армейцев. За четыре с половиной минуты до сирены гости пошли ва-банк и заменили голкипера на шестого полевого.



Однако «Локомотиву» не удалось забить и сравнять счёт. ЦСКА выиграл серию со счётом 4-3 и вышел в финал конференции.

Поставить на победу москвичей в основное время можно было с коэффициентом 2.03: выигрыш с 1000 рублей составил бы 2030 рублей. Успех ярославцев оценивался в 3.65, ничья — за 3.80.



Тотал меньше 4.5 шайбы шёл за 1.62, гол в первые десять минут — за 2.08. На «обе забьют — нет» давали 3.80, на победу ЦСКА всухую — 6.70, на итоговый успех красно-синих — 1.60.