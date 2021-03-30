Словакия — Россия: прогноз Константина Генича на матч отбора ЧМ-2022

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч Словакия — Россия в 3-м туре квалификации ЧМ-2022.



Ставка: 2-й тайм результативнее 1-го за 2.03.



«С прогнозами на матчи сборных у меня складывается не очень хорошо, в том числе и на матчи сборной России. В очередной раз и не раз команда Черчесова доказывает, что она непредсказуема.



Если искать какие-то закономерности, то можно отметить, что в матче с Мальтой результативность таймов была одинаковой, а в матче со Словенией первый тайм был результативнее второго.



Сейчас Россия уже прибыла в Словакию, где в городе Трнава сыграет с местной сборной. Словакия просто чудовищно начала турнир. Два ничейных результата подряд, причем с аутсайдерами группы. С Кипром 0:0, и еле унесли ноги в матче с крепкой, как оказалось, Мальтой, сыграв 2:2.



Конечно, нынче словаки не те, что играли против России в 2016 году. Нет ни Стоха, ни Вайсса, ни Гамшика, но и в атаке не сказать, чтобы россыпь футболистов, которые могли бы сделать результат.



У сборной России все более-менее нормально. Я не исключаю, что мы снова сыграем в три центральных защитника, как это было в матче со Словенией, чтобы не нарваться на быстрые контратаки. Но Черчесов специально под каждого противника готовит свою тактику. Пока эта тактика работает.



Может быть, есть вопросы по содержанию и качеству, хотя первый тайм в Сочи против Словении наша сборная играла достаточно убедительно и современно. Дзюба забил два мяча.



В Словакии идеально было бы выиграть, но и неплохой вариант был бы не проиграть. Исходя из математических возможностей, я бы попробовал здесь по теории вероятности сыграть тотал второго тайма больше первого.



Все-таки третий матч подряд, да еще и с двумя выездными встречами для сборной России, накладывает какие-то моменты. Много перелетов и в Мальту, и потом в Сочи, а оттуда в Трнаву. Три матча подряд в такой короткий срок сыграть очень непросто. Мы помним, чем такое обернулось для сборной России в предыдущий срок. В Лиге наций на третий матч против Сербии силенок уже и не хватило.



Не исключаю, что первый тайм сыграем аккуратно, сдержанно, по сопернику, а уже во втором тайме начнутся ошибки и могут быть голы, поэтому мой прогноз на этот матч — тотал второго тайма больше первого за коэффициент выше двойки», — сказал Генич.

Словакия — Россия. Прогноз на матч: Черчесов и Дзюба в третий раз порадуют страну В двух стартовых турах сборная Словакии не сумела разобраться с аутсайдерами группы H.