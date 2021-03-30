Словакия — Россия: прогноз Егора Титова на матч 3-го тура отбора ЧМ-2022

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Словакия — Россия в 3-м туре квалификации ЧМ-2022.



Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 2.50.



«Очень сложный график у сборных команд в последнее время. По три встречи стали играть за неделю. Это много. А времени на тренировочный процесс совсем мало.



Россия — лидер группы, 2 победы одержали, и это хорошо. Качество игры со словенцами уже было лучше, чем в первой встрече. Но все равно, не удалось провести два одинаково сильных тайма. В первом игра зачастую получалась, какие-то комбинации проходили, доставляли мяч до Дзюбы в штрафной. Потом постепенно все это ушло, начали больше думать о результате. Его удалось сохранить. Это важно.



Что беспокоит? Мы опять пропустили. Нет такого, чтобы если мы захотели обязательно отобороняться на ноль, мы бы это сделали. Есть проблемы и в защите. И Шунин как-то не очень уверенно играет. Но при этом мы и забиваем, это хорошо. Моменты создаем, и не сказал бы, что с трудом.



Словаки начали турнир ужасно. Две игры с предполагаемыми аутсайдерами, Мальтой и Кипром, а набрано только 2 очка. С Мальтой дома вообще проигрывали 0:2, но спасли ничью. Что-то непонятное происходит с командой. Там какой-то период стагнации. Вроде и меняются игроки, приходят люди на смену прошлым лидерам, но что-то не идет. В такой ситуации нам, конечно, важно взять три очка.



Россия для меня фаворит, но не уверен, что сыграем на ноль. Как уже сказал, пропускаем регулярно. Поэтому снова хочу заиграть вариант «обе забьют и тотал больше 2,5 мяча». Словаки обязаны играть на победу, иначе можно уже сейчас попрощаться с мечтами о чемпионате мира. Мы же стараемся играть сбалансированно, но при этом регулярно и забиваем, и пропускаем», — сказал Титов.

Словакия — Россия. Прогноз на матч: Черчесов и Дзюба в третий раз порадуют страну В двух стартовых турах сборная Словакии не сумела разобраться с аутсайдерами группы H.