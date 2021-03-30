Словакия — Россия: прогноз Дмитрия Симонова на игру квалификации ЧМ-2022

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 3-го раунда квалификации к ЧМ-2022 Словакия — Россия.



Ставка: победа России за 1.91.



«Россия располагается на первом месте в группе. Она одержала две победы: над Мальтой и над Словенией. Могу сразу сказать, что по качеству игры мне очень понравилась встреча против Словении.



Первые 35 минут были очень уверенными. Затем появились определённые сложности, но мне понравилось, что Россия проявила характер, командную игру и выстроенность порядков. Абсолютно спокойно Россия довела матч до победы. Словенцы по сути ничего не смогли сделать у наших ворот.



Если у России только в первом тайме было шесть голевых моментов и ещё парочка во втором, то у словенцев был лишь забитый гол и момент, когда Шунин случайно выронил мяч из рук и возникла опасность. По сути, словенцы создали за матч всего один голевой момент. Это не та история, чтобы отнимать очки у сборной России.



Я побывал в расположении национальной команды. Все находились в прекрасном настроении. Главный вопрос — сможет ли сыграть Головин. Это ключевой футболист в команде Черчесова, номер 1, я считаю, в стране в плане построения игры. Мы видели, что на 49-й минуте Головин был заменён. Он почувствовал дискомфорт в задней поверхности левого бедра.

Я видел Головина в отеле. Он уже нормально передвигался и улыбался. Оставил впечатление человека, который не расстроен и готовится к игре. Его присутствие в матче против Словакии будет определяющим.



Что касается сборной Словакии, то она ужасно начала отборочную кампанию. Потеряла очки в матче с Кипром, а затем и с Мальтой. Очевидно, что команда Словакии находится далеко не в лучшей форме и настроении. Кто-то считает, что она будет рвать и метать дома, так как надо набирать очки.



По моим ощущениям, сборная России должна одерживать победу в гостях с разницей в 1-2 мяча. Коэффициент на победу составляет 1,91. Можно выбрать и вариант, который чуть усилит кэф, например, взять победу с разницей в один мяч. Но я остановлюсь именно на варианте простой победы.



Думаю, что наша сборная этот отрезок должна проходить уверенно. Большинство футболистов сейчас в строю, видна игра, видны лидеры: Головин, Дзюба, Кузяев. Есть чёткость в оборонительных порядках. Очень чётко выглядел Джикия, который снял весь верх против Словении. Достойно выглядел Семёнов. Смутила нервозность Шунина, но это всё же разовые неудачи. Против Словакии он не должен подвести.



Я считаю, что сборная России под началом Черчесова завершит эту часть квалификации к ЧМ-2022 победой», — сказал Симонов.