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Словакия — Россия: ставка Романа Павлюченко на матч квалификации ЧМ-2022

Словакия — Россия: ставка Романа Павлюченко на матч квалификации ЧМ-2022
Ставки / Прогнозы 0
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Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч отбора ЧМ-2022 Словакия — Россия.

Ставка: победа России за 1.90.

«Словакия принимает Россию в очередном матче отборочного этапа к чемпионату мира. В прошлый раз именно словаки обыграли россиян пять лет назад.

Словацкие футболисты не лучшим образом провели Лигу Наций и покинули дивизион Б, заняв в группе последнее место. Старт текущего цикла получился крайне слабым. Сначала они не смогли поразить ворота Кипра (0:0), а затем дома умудрились потерять очки в противостоянии с Мальтой (2:2).

На мой взгляд, хозяевам поля не удастся показать свой максимум. Их национальная команда находится в отвратительной физической готовности и абсолютно неконкурентоспособна. Жду очень слабый футбол от них.

Россияне в заключительных турах умудрились упустить путёвку в элитный дивизион Лиги Наций. Тем не менее основную задачу на отборе к Мундиалю пока выполняют — обыграли Мальту с комфортным счётом 3:1, а также оставили не у дел принципиального противника из Словении (2:1).

С большой долей вероятности гости начнут встречу первым номером и забьют два-три мяча. Пропустить столько они просто не успеют, так что жду яркую викторию от нашей сборной», — сказал Павлюченко.

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В двух стартовых турах сборная Словакии не сумела разобраться с аутсайдерами группы H.
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