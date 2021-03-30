Словакия — Россия: ставка Романа Павлюченко на матч квалификации ЧМ-2022

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч отбора ЧМ-2022 Словакия — Россия.



Ставка: победа России за 1.90.



«Словакия принимает Россию в очередном матче отборочного этапа к чемпионату мира. В прошлый раз именно словаки обыграли россиян пять лет назад.



Словацкие футболисты не лучшим образом провели Лигу Наций и покинули дивизион Б, заняв в группе последнее место. Старт текущего цикла получился крайне слабым. Сначала они не смогли поразить ворота Кипра (0:0), а затем дома умудрились потерять очки в противостоянии с Мальтой (2:2).



На мой взгляд, хозяевам поля не удастся показать свой максимум. Их национальная команда находится в отвратительной физической готовности и абсолютно неконкурентоспособна. Жду очень слабый футбол от них.



Россияне в заключительных турах умудрились упустить путёвку в элитный дивизион Лиги Наций. Тем не менее основную задачу на отборе к Мундиалю пока выполняют — обыграли Мальту с комфортным счётом 3:1, а также оставили не у дел принципиального противника из Словении (2:1).



С большой долей вероятности гости начнут встречу первым номером и забьют два-три мяча. Пропустить столько они просто не успеют, так что жду яркую викторию от нашей сборной», — сказал Павлюченко.

Словакия — Россия. Прогноз на матч: Черчесов и Дзюба в третий раз порадуют страну В двух стартовых турах сборная Словакии не сумела разобраться с аутсайдерами группы H.