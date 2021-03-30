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Словакия — Россия: прогноз Эдуарда Мора на игру отбора ЧМ-2022 в Трнаве

Словакия — Россия: прогноз Эдуарда Мора на игру отбора ЧМ-2022 в Трнаве
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Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч Словакия — Россия.

Ставка: победа России за 1.94.

«Сегодня дам прогноз на матч России против Словакии. Скажу, что игра нашей сборной внушает оптимизм. Может быть, многие и скажут, что нет какой-то красоты, изящества. Но мы к этому уже давно привыкли. Наша сборная давно уже не играет красиво, но играет на результат. В последнее время, когда он нужен, наша сборная его добивается.

Игра против Мальты не была зрелищной, но победы добились и сэкономили силы перед Словенией, с которой провели хороший матч и добились виктории.

Думаю, что игра против Словакии станет чем-то напоминать игру против Словении. Будет много борьбы, и наша сборная к этой игре подходит в гораздо лучшем состоянии. Есть уверенность в своих силах.

Ещё хочется отметить, что словаки в матчах против аутсайдеров сыграли две ничьи, ничего они не смогли с ними сделать, то есть у команды есть проблемы. Словаки уже прижаты к стенке и должны выигрывать, но всё это до первого гола.

Думаю, что если мы в первом тайме не пропустим, а я уверен в этом, то дальше время будет играть на нас. Есть у нас свой козырь в виде Дзюбы, который находится в хорошей форме. Мы знаем, что Артём здорово играет тогда, когда у него сверхмотивация и он кому-то что-то доказывает. Его не было на прошлом сборе, а сейчас он максимально доказывает, что нужен сборной. Забил на Мальте, думаю, что и Словакии он забьёт.

Если мы выиграем в первом тайме, то в итоге победим не то что в один мяч, а и в два, и в три. Поэтому мой прогноз со спокойной душой — победа сборной России с коэффициентом в районе двойки. Возможно, ближе к игре он упадёт, но здесь можно совместить приятное с полезным — порадоваться за сборную и заработать денег», — сказал Мор.

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