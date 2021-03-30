Словакия — Россия: ставка Александра Мостового на матч отбора ЧМ-2022 30 марта

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч отбора ЧМ-2022 Словакия — Россия.
Ставка: ничья за 3.42.
«Сборная Словакии плохо выступила в Лиге Наций, где за шесть туров сумела добыть всего одну победу и оказалась на последней позиции, которая выбросила команду в Лигу С.
Старт квалификации на ЧМ-2022 также нельзя назвать успешным: две ничьи с главными аутсайдерами группы — не тот результат, который ждали от команды. В первой дуэли словаки сыграли вничью с Кипром (0:0), во второй — с Мальтой (2:2).
Сборная России стартовала успешно. Наверное, от подопечных Станислава Черчесова ждали фееричного футбола и разгрома Словении и Мальты, но две победы на старте — отличная заявка на общий успех в группе, тем более что действующий вице-чемпион мира в первой игре проиграл.
Кроме того, две победы важны в моральном плане после двух ничьих подряд с Турцией (1:1) и Венгрией (0:0), после чего последовали два поражения от Турции (2:3) и Сербии (0:5).
Словаки подпортили себе начало отборочного турнира, но потенциал у команды есть. Для России пока всё складывается очень успешно в турнирном плане, и в этой дуэли наших парней вполне может устроить и ничейный исход, на что я и предлагаю заиграть ставку», — сказал Мостовой.
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