Словакия — Россия: беспроигрышное пари 1000 рублей к матчу отбора ЧМ-2022
30 марта сборная России проведет свой третий матч в отборочном турнире ЧМ-2022. Соперник команды Станислава Черчесова — сборная Словакии. Начало встречи — в 21:45 мск. У вас есть шанс получить беспроигрышное пари 1000 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков к этому событию!
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