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Словакия — Россия: беспроигрышное пари 1000 рублей к матчу отбора ЧМ-2022

Словакия — Россия: беспроигрышное пари 1000 рублей к матчу отбора ЧМ-2022
Ставки / Прогнозы 0

30 марта сборная России проведет свой третий матч в отборочном турнире ЧМ-2022. Соперник команды Станислава Черчесова — сборная Словакии. Начало встречи — в 21:45 мск. У вас есть шанс получить беспроигрышное пари 1000 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков к этому событию!

Забери свой бонус в три простых шага:

1. Зарегистрируйся с промокодом NEW.

2. Пройди полную идентификацию.

3. Получи беспроигрышное пари 1000 рублей к матчу Словакия — Россия.

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