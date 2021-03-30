Словакия — Россия: прогноз Алексея Андронова на матч 3-го тура отбора ЧМ-2022

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч Словакия — Россия в 3-м туре квалификации ЧМ-2022.
Ставка: обе забьют за 1.91.
«Третий матч для нашей сборной в квалификации ЧМ-2022. Она стартовала с двух побед. Конечно, хочется, чтобы такой путь был продолжен. Но я предвижу все-таки определенные проблемы. Команде пришлось летать туда-сюда. И это снова выездной матч, а на восстановление времени мало. А не скажешь, что у нас молодая команда. Самое главное — она не слишком надежна в обороне. По последним двум играм мы это поняли точно.
Думаю, футболисты и сам Черчесов понимают, что одним забитым мячом от этой Словакии мы не отделаемся, если говорим о победе.
Предвижу, что футбол будет осторожным и скупым, но защитные линии и у той, и у другой команды в крайне слабом состоянии находятся.
Вариант «обе забьют» за 1,91 — это настоящее спасение в такой ситуации. Вариант очень хороший», — сказал Андронов.
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