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Турция — Латвия: прогноз Константина Генича на игру 3-го тура квалификации ЧМ-2022

Турция — Латвия: прогноз Константина Генича на игру 3-го тура квалификации ЧМ-2022
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Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч Турция — Латвия в 3-м туре квалификации ЧМ-2022.

Ставка: индивидуальный тотал Турции больше 1.5 гола во 2-м тайме за 1.81.

«На олимпийском стадионе в Стамбуле сборная Турция, лидер группы G, одержавшая две победы над главными конкурентами, Нидерландами и Норвегией, забив семь мячей, сыграет с Латвией, однозначным аутсайдером группы. С Норвегией на выезде турки сыграли очень грамотно, забили три мяча в контригре. Мячи сумасшедшие получились.

Латыши проиграли в первом матче черногорцам 1:2. А затем героически проиграли всего 0:2 сборной Нидерландов на выезде, хотя соперники нанесли 35 ударов по воротам. Должны были пропускать куда больше.

Если Турция не будет закидывать соперника шапками, а сыграет так же аккуратно, как это было в двух предыдущих матчах, то есть шанс набрать максимум очков в этой весенней сессии. Думаю, подопечные Гюнеша сделают всё для комфортной победы.

Думаю, что если Латвия будет готова первый тайм где-то продержаться за счёт организации, то во втором тайме мощно выглядящая атака сборной Турции с Йилмазом, Тосуном, Чалханоглу должна забить два мяча. Я бы попробовал сыграть «индивидуальный тотал Турции во втором тайме больше 1,5 мяча» за 1,81. Можно даже сыграть по матчу Турцию с форой (-2,5), но кто знает. Может, разгрома не будет. Но по второму тайму надо пробовать. Думаю, силёнок на третью игру у Латвии не хватит», — сказал Генич.

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