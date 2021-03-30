Словакия — Россия: ставка Романа Нагучева на игру квалификации ЧМ-2022

Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий «Матч ТВ» Роман Нагучев дал прогноз на матч 3-го тура квалификации к ЧМ-2022 Словакия — Россия.
Ставка: ничья за 3.40.
«В матче против сборной Мальты команда Словакии недооценила своего соперника. Было видно, что они слишком вальяжно провели первую половину матча. Но в игре против России это будет сложно сделать. Вряд ли они допустят те же ошибки, которые случились во встрече против Мальты.
Я думаю, они будут максимально сконцентрированы. Я почти уверен, что в этом матче будет мало голов. Сборная России в Словакии традиционно играет не очень удачно. Именно там мы не попали на чемпионат мира.
С другой стороны, команда Станислава Черчесова одержала две победы подряд. Это даёт возможность смелее оценивать перспективы сборной России. Но я думаю, что матч будет низовым. Также не исключена ничья.
В этой игре я не жду победы сборной России. Я жду очень сложную игру, в которой кто-то вряд ли найдёт большое количество ходов к чужим воротам, даже несмотря на то, что у сборной России есть хорошие и результативные нападающие.
Российская сборная считается фаворитом, но гостевые матчи у команды Станислава Черчесова, как правило, нацелены на результат. Гостевая ничья была бы неплохим результатом», — сказал Нагучев.
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