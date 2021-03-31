Дания — Россия: когда начало, где будет трансляция, по какому телеканалу покажут матч

31 марта 2021 года состоится матч 3-го тура группового этапа молодёжного чемпионата Европы — 2021 Дания U21 — Россия U21. Начало встречи — в 19:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».



Для гарантированного выхода в следующий раунд россиянам требуется победа с разницей как минимум в два мяча.



Букмекеры уже дали прогноз, они не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу датчан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.51. Успех россиян оценён экспертами в 2.75. А ставки на ничью принимаются за 3.45.



Букмекеры не уверены, что матч молодёжного Чемпионата Европы-2021 Дания U21 — Россия U21 получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.94, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.93.



Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.31. На «обе забьют» дают 1.73.