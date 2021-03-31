Словакия — Россия: результат матча 30.03.2021, как сыграли, какой счёт, кто забил

В матче 3-го тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022 сборная России на выезде проиграла Словакии со счётом 1:2.
Счёт в матче на 38-й минуте открыла сборная Словакии. Гол забил Милан Шкриньяр, замкнувший головой подачу от углового флажка. В момент розыгрыша стандартного положения защитники сборной России Марио Фернандес и Георгий Джикия держали друг друга, упустив при этом Шкриньяра.
На 71-й минуте россиянам удалось сравнять счёт усилиями Марио Фернандеса, но радость продлилась недолго. Уже на 74-й минуте Роберт Мак своим голом вернул преимущество словакам.
Поставить на победу россиян в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.94. Успех словаков оценивался в 5.00: выигрыш с 1000 рублей составил бы 5 тыс. рублей. А ставки на ничью принимались за 3.48.
Тотал больше 2.5 мяча шёл за 2.27, «обе забьют» — за 2.00, гол Марио Фернандеса — за 8.00, а точный счёт 2:1 в пользу Словакии — за 16.0.
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