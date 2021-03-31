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«Рейнджерс» — «Вашингтон»: результат матча, какой счёт, кто победил, как сыграл Овечкин

«Рейнджерс» — «Вашингтон»: результат матча, какой счёт, кто победил, как сыграл Овечкин
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча состоялась в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

В составе победителей забивали Филип Хитил, Каапа Какко, Адам Фокс, Артемий Панарин и Павел Бучневич. Также в этой встрече Панарин отметился двумя результативными передачами. Голкипер Игорь Шестёркин отразил 30 бросков.

За «Вашингтон» отличились Ти Джей Оши и Ник Дауд. Российские нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов завершили встречу с коэффициентом полезности «-2». У защитника Дмитрия Орлова коэффициент полезности «-2».

Поставить на победу «Рейнджерс» предлагали за 2.55: выигрыш с 1000 рублей составил бы 2550 рублей. Ставки на «Вашингтон» принимались за 2.50, на ничью — за 4.30.

Тотал больше 5.5 шайбы шёл за 1.66. Гол Артемия Панарина оценивался в 2.10. Итоговый успех «Нью-Йорка» оценивался в 1.97.

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