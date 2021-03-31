Тим Цзю – Деннис Хоган: ставка Александра Емельяненко на бой за титул чемпиона WBO Global

Российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион мира по версии ProFC Александр Емельяненко, поделился прогнозом на бой Тим Цзю – Деннис Хоган.



Ставка: ТБ 8.5 раундов за 1.72.



«Говоря откровенно, букмекеры удивили меня своими котировками на эту встречу. Давать на Цзю коэффициент 1,08, против Хогана, как по мне, явный перебор. Для Денниса этот бой последний шанс в его карьере. Ему уже 36 лет, и он дважды в карьере бился за титул чемпиона, но уступал. В 2019 году решением судей проиграл Хайме Мунгие, а через полгода в седьмом раунде был нокаутирован Джермаллом Чарло. Больше ему никто не даст шанса провести подобный бой, если он проиграет завтра. У него преимущество в размахе рук 183 сантиметра, против 174 у австралийца.



Тима, конечно, активно пиарят и в свои 26 лет он еще ни разу не проиграл, но опять же его соперники далеки от мирового уровня. Пока мне совсем не ясно, что у Цзю с умением держать удар, его на профессиональном ринге еще никто не заставлял чувствовать себя некомфортно. Не говорю, что заставит Хоган, но вернувшись к разговору о коэффициентах, для меня в этом бою не все очевидно.



Конечно же болеть я буду за Тима Цзю, но хочу увидеть интригу в этом бою. Предлагаю взять тотал больше 8,5 раундов и насладиться красивым боксом», — сказал Емельяненко.