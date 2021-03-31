Дания — Россия: прогноз Артура Петросьяна на матч молодёжного Евро — 2021

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 3-го тура группового этапа молодёжного чемпионата Европы-2021 Дания U21 — Россия U21.



Ставка: обе забьют за 1.76.



«У России сильнейшая за долгие годы молодёжка, сложно вспомнить, когда за неё одновременно играли столько индивидуально сильных футболистов как Захарян, Лесовой, Макаров… Против Исландии она показала себя во всей красе. С французами было тяжело – те выглядели слишком взрослыми против наших пацанов. Встречались как будто команды из разных лиг.



Датчане тоже непростые. Тех же французов они довольно легко сдержали за счёт своей организованности и провели несколько хороших контратак, одна из которых закончилась победным голом.



В последнем матче датчан устроит и ничья, поэтому вряд ли они будут стремиться владеть инициативой, а скорее, сыграют примерно как против французов. России же надо побеждать с разницей в два мяча.



Предположу, что как минимум один раз подопечные Галактионова здесь отличатся, но когда нужно уже будет бросать все силы в атаку, датчане смогут воспользоваться свободными зонами и сами что-нибудь да сообразят.



Совершенно не удивлюсь, если российская сборная одержит здесь победу – на кураже она, по ощущениям, способна на многое. Но вот выиграть в два мяча, продержаться, ничего не пропустив, будет крайне сложно», — сказал Петросьян.

Дания — Россия. Прогноз: Чалова, Захаряна и Галактионова на Евро-2021 спасёт только чудо Сборная Дании ещё не проигрывала: ни в квалификации, ни на групповом этапе.