Исландия U21 – Франция U21: прогноз Артура Петросьяна на игру Евро-2021

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 3-го тура группового этапа молодежного чемпионата Европы-2021 Исландия U21 – Франция U21.
Ставка: победа Франции с форой (-2) за 1.67.
«Французы кажутся наиболее зрелой командой среди всех 16 участников Евро – она хороша и физически, и тактически, и индивидуально. Исландия же кажется одной из слабейших команд на турнире. Вряд ли есть хоть один компонент, в котором островитяне превосходят французов.
Трехцветным в заключительном матче нужно просто победить, разница мяча значения не имеет. Но, думаю, что это не помешает им, забив раз, продолжить играть в свой футбол и отличиться еще как минимум дважды.
Исландцы и физически, как показалось, готовы не лучшим образом. В концовках обоих таймов с Россией они сдавали обороты. Французы же, как взрослые профессионалы, наоборот в нужные моменты прибавляют», — сказал Петросьян.
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