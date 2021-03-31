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Англия – Польша: прогноз Артура Петросьяна на встречу квалификации ЧМ-2022

Англия – Польша: прогноз Артура Петросьяна на встречу квалификации ЧМ-2022
Ставки / Прогнозы 0
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 3-го тура квалификации к ЧМ-2022 Англия – Польша.

Ставка: Англия выиграет и не пропустит за 1.96.

«Как только появилась новость о том, что Роберт Левандовски выбыл из строя из-за травмы, коэффициент на победу англичан стал падать еще ниже. А вот их сухая победа продолжает оцениваться все так же. Думаю, именно здесь и сохраняется единственный в этой встрече «валуй».

Команда Саутгейта на классе одерживает свои победы и почти ничего не позволяет соперникам у своих ворот. Скорее всего, предстоящая игра не будет сильно отличаться от большинства предыдущих.

Ну а второй вариант – первый тайм результативнее второго. Англичане частенько старается решить все вопросы до перерыва, а после него просто довести дело до победы. Тем более это заключительный матч за сборную, и вряд ли будет много желающих рисковать получением травм, особенно во втором тайме», — сказал Петросьян.

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