Англия – Польша: прогноз Артура Петросьяна на встречу квалификации ЧМ-2022

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 3-го тура квалификации к ЧМ-2022 Англия – Польша.



Ставка: Англия выиграет и не пропустит за 1.96.



«Как только появилась новость о том, что Роберт Левандовски выбыл из строя из-за травмы, коэффициент на победу англичан стал падать еще ниже. А вот их сухая победа продолжает оцениваться все так же. Думаю, именно здесь и сохраняется единственный в этой встрече «валуй».



Команда Саутгейта на классе одерживает свои победы и почти ничего не позволяет соперникам у своих ворот. Скорее всего, предстоящая игра не будет сильно отличаться от большинства предыдущих.



Ну а второй вариант – первый тайм результативнее второго. Англичане частенько старается решить все вопросы до перерыва, а после него просто довести дело до победы. Тем более это заключительный матч за сборную, и вряд ли будет много желающих рисковать получением травм, особенно во втором тайме», — сказал Петросьян.

Англия — Польша. Прогноз на матч: без Роберта Левандовского на «Уэмбли» делать нечего Нападающий «Баварии» забил половину голов сборной Польши, впереди без него будет туго.