Англия – Польша: прогноз Артура Петросьяна на встречу квалификации ЧМ-2022

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 3-го тура квалификации к ЧМ-2022 Англия – Польша.
Ставка: Англия выиграет и не пропустит за 1.96.
«Как только появилась новость о том, что Роберт Левандовски выбыл из строя из-за травмы, коэффициент на победу англичан стал падать еще ниже. А вот их сухая победа продолжает оцениваться все так же. Думаю, именно здесь и сохраняется единственный в этой встрече «валуй».
Команда Саутгейта на классе одерживает свои победы и почти ничего не позволяет соперникам у своих ворот. Скорее всего, предстоящая игра не будет сильно отличаться от большинства предыдущих.
Ну а второй вариант – первый тайм результативнее второго. Англичане частенько старается решить все вопросы до перерыва, а после него просто довести дело до победы. Тем более это заключительный матч за сборную, и вряд ли будет много желающих рисковать получением травм, особенно во втором тайме», — сказал Петросьян.
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