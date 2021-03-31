Испания — Косово: прогноз Константина Генича на матч 3-го тура квалификации ЧМ-2022

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч Испания — Косово в 3-м туре квалификации ЧМ-2022.
Ставка: Испания выиграет и не пропустит за 1.60.
«Испания героически сражается со своими соперниками по группе. Была домашняя ничья с греками, а потом чуть не потеряли очки в Грузии. Но повезло с голом Дани Ольмо уже на последних секундах матча. Но выиграли и выиграли. Игра забывается, а результат остается. Много изменений по сравнению с первой игрой против Греции сделал Луис Энрике. И здесь тоже наверняка будут какие-то изменения.
Испанцы снова играют в Андалусии: первый матч был в Гранаде, а сейчас в Севилье, на стадионе «Ла Картуха». В последний раз испанцы там отгрузили Германии шесть мячей, победив 6:0.
Сейчас напротив испанцев сборная Косова. Не то чтобы она является аутсайдером группы, но соперничать с такими соперниками, как Испания, Швеция, Греция и даже Грузия, сборной Косова будет сложно. В единственной встрече пока Косово уступил Швеции 0:3. Думаю, и здесь у косоваров будет немного шансов забить. Все-таки в последних двух матчах Испания пропускала, пора бы уже сыграть на ноль.
Мой прогноз — победа Испании всухую за 1,6. Если не будет Испания валять дурака и привозить себе, то не пропустит», — сказал Генич.
- 31 марта 2021
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:15
-
08:51
-
08:32
-
08:00
- 30 марта 2021
-
20:45
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:15