Литва – Италия: ставка Александра Неценко на встречу отбора ЧМ-2022 31 марта

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Неценко дал прогноз на матч 3-го тура квалификации к ЧМ-2022 Литва – Италия.



Ставка: победа Италии и ТМ 3.5 гола за 2.06.



«Роберто Манчини в предстоящей игре должен догнать Марчелло Липпи по количеству матчей без поражений у руля сборной. У чемпиона мира 2006 их было 25, у Манчини – 24 (+19= 5). Рекордсменом является Витторио Поццо. В 30-е годы Скуадра Адзурра при нем не уступала на протяжении 30 встреч. Последнее поражение Манчини терпел от португальцев в сентябре 18-го года.



В настоящий момент Италия начинает напрягать болельщиков и прессу своим прагматизмом, но для нас это только в плюс. Кроме того, Манчини опять придется ротировать состав, который итак уже лишился кучи игроков. Давайте перечислять – Жоржиньо, Дзаньоло, Кин и Кристанте. Перед Болгарией выпали из заявки Берарди, Кьеллини и Капуто. А перед Литвой отпустили Грифо, а также занедужили Верратти и Флоренци, поехавшие в «Пари Сен-Жермен».



Литва славится своей обороной, расколоть ее основательно давно никому не удавалось. В недавнем товарищеском матче прибалты пропустили четыре безответных мяча от Косово, но в этой встрече были эксперименты с составом. А если вынесем за скобки данный спарринг, то увидим, что за последние 10 игр лишь трижды Литва пропускала 2 гола. Также литовцы уже успели на этом отрезке одолеть Албанию, Фареры и Казахстан. Поэтому сомневаться в победе Италии не приходится, но ждать от нее мощнейшего разгрома для Литвы бессмысленно», — сказал Неценко.