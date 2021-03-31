Тим Цзю — Деннис Хоган: результат боя 31.03.2021, кто победил

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Австралийский боксёр Тим Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе Кости Цзю, одержал победу над представителем Ирландии Деннисом Хоганом. Цзю-младший победил соперника техническим нокаутом в пятом раунде.

Угол Хогана выбросил полотенце, после того как Цзю провёл апперкот левой снизу в челюсть. Поединок состоялся в рамках бойцовского вечера Steel City Showdown, который прошёл на арене Newcastle Entertainment Centre в Ньюкасле (Новый Южный Уэльс, Австралия).



Таким образом, Цзю защитил пояс WBO Global в первой средней весовой категории. Тимофей получил возможность оспорить главный пояс WBO, принадлежащий Брайану Кастаньо.

Эксперты считали Цзю явным фаворитом: ставки на его победу принимались за 1.10. Выигрыш с 1000 рублей составил бы 1100 рублей. Победа Хогана шла за 9.00, ничья — за 25.0.

Тотал меньше 8.5 раунда шёл за 1.85, тотал меньше 6.5 раунда — за 2.50. На победу Цзю в 1-6 раундах давали 2.85.