Дания — Россия: результат матча 31 марта, кто победил, авторы голов

В матче заключительного 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2021 молодёжная сборная России проиграла Дании со счётом 0:3.
Первый гол был забит на 10-й минуте после провала опорной зоны россиян. Йеспер Линдстрём сделал передачу в штрафную, Якоб Ларсен выскочил на ворота, качнул Александра Максименко и послал мяч в пустые ворота. На 11-й минуте после очередного провала в обороне Линдстрём с левого края вошёл в штрафную и прострелил центр, Андерс Драйер пробил в упор — мяч от ноги Максименко влетел в ворота россиян. На 90-й минуте Карло Хольс довёл счёт до разгромного.
Поставить на победу Дании предлагалось за 2.51: выигрыш с 1000 рублей составил бы 2510 рублей. Успех России шёл за 2.75, ничья — за 3.45.
На тотал больше 2.5 мяча давали 1.94, на «обе забьют — нет» — 2.20, на победу Дании всухую — за 4.60.
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