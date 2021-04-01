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Эксперты назвали число голов Промеса за «Спартак» до конца сезона РПЛ

Эксперты назвали число голов Промеса за «Спартак» до конца сезона РПЛ
Ставки / Прогнозы 0
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Квинси Промес вернулся в «Спартак» и уже успел забить два гола в чемпионате РПЛ. До конца чемпионата ещё семь туров, букмекеры принимают ставки на то, сколько голов окажется у игрока сборной Нидерландов на момент завершения сезона.

Поставить на то, что Промес забьёт больше 4,5 гола (5 и более), можно с коэффициентом 1.60. Сделать ставку на то, что Квинси не доберётся до этой отметки, можно за 2.20.

Промес выступал в «Спартаке» с 2014 по 2018 год, в своё первое пришествие в московский клуб он забил 59 голов в 115 матчах. Сейчас на счету футболиста из Нидерландов два гола в четырёх матчах.

В 24-м туре РПЛ «Спартак» на выезде 4 апреля сыграет с «Ростовом» Валерия Карпина. Сейчас красно-белые занимают вторую строчку в чемпионате, на четыре очка отставая от лидера — «Зенита».

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