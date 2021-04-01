Баир Штепин — Александр Кештов: прогноз Глеба Кожикова на бой Brave CF

Профессиональный гандикапер Глеб Кожиков дал прогноз на бой Баир Штепин — Александр Кештов в рамках турнира Brave CF.
Ставка: победа Штепина за 1.87.
«Баир Штепин — российский боец, профессиональный рекорд 9-3, тренируется в зале Bars. Баир долгое время выступал в лиге М-1 Challange и, стоит сказать, неплохо там себя проявил и вырос как полноценный боец ММА. В ноябре прошлого года дебютировал в промоушене Brave CF, победил нокаутом в первом раунде.
Александр Кештов — боец из Краснодара по прозвищу AK-47, ему 33 года, профессиональный рекорд 9-1, тренируется в зале K-Dojo Warrior Tribe. Александр — бывший чемпион американского промоушена CFFC, в последнем своём поединке он уступил пояс бразильцу Херберту Соузе. До поединка с Соузой Кештов шёл без поражений, побеждая своих оппонентов либо решениями судей, либо нокаутами. Александр — разносторонне развитый боец, однако больше тяготеет к стойке.
Перед нами два ударника, которые должны показать зрелищный поединок. Оба бьют жёсткие удары руками, ногами, уширо в печень с разворота — зрителям скучать не придётся, но, согласно моему видению, Баир более точен в своих комбинациях, он работает серийно и первым номером, что должно дать в теории ему преимущество. В прошлом своем поединке Кештова залёживали в течение пяти раундов, так что если у Штепина что-то не будет получаться в стойке, то полагаю, что он сможет подключить борьбу. При равных коэффициентах моя ставка будет на Баира Штепина», — сказал Кожиков.
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