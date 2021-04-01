Джарра Хусейн Аль Силави — Исмаил Наурдиев: прогноз Глеба Кожикова на бой Brave CF

Профессиональный гандикапер Глеб Кожиков дал прогноз на бой Джарра Хусейн Аль Силави — Исмаил Наурдиев в рамках турнира Brave CF.



Ставка: победа Аль Силави за 3.00.



«Джарра Хусейн Аль Силави — чемпион Brave CF, боец из Иордании, профессиональный рекорд 15-3. Джарра — разносторонне развитый боец ММА, который хорош во всех аспектах: будь то стойка, борьба и кардио. У Аль Силави довольно-таки высокий уровень оппозиции, он дважды сражался с Абдулом Абдулрагимовым, побеждал нынешнего бойца UFC Карлстона Харриса, а также Рами Хамеда и Дэвида Бэра.



Исмаил Наурдиев — молодой 24-летний боец из Австрии по прозвищу The Austrian Wonderboy, профессиональный рекорд 20-4, тренируется в Зальцбурге. Российским фанатам ММА Исмаил знаком по выступлениям в UFC, он ярко ворвался, победив бразильца Празереса, будучи андердогом, а затем стал чередовать поражения с победами и был уволен из лучшей лиги мира. Наурдиев — отличный ударник, также он неплохо борется, но всё это до того момента, пока Исмаил не устаёт, а устаёт он обычно уже к середине второго раунда.



Наурдиев идёт крупным фаворитом против опытнейшего бойца из Иордании чемпиона Brave CF, и меня очень удивили котировки на этот бой. Аль Силави не раз показал, что может грамотно распределять свои силы на пять раундов, а что будет делать Исмаил, если не победит досрочно в первом раунде, вопрос риторический. Полагаю, что Джарра Хусейн затянет этот поединок и уже в поздних раундах победит уставшего Наурдиева», — сказал Кожиков.