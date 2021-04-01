Букмекеры: сборная России не попадёт на ЧМ-2022

В третьем туре отбора на ЧМ-2022 сборная России на выезде проиграла Словакии со счётом 1:2. Наша команда набрала шесть очков и теперь делит первое место в группе с Хорватией. Букмекеры принимают ставки на то, сыграет ли команда Станислава Черчесова на чемпионате мира в Катаре.



Поставить на то, что сборная России сыграет на ЧМ-2022 в Катаре, можно с коэффициентом 2.60. На то, что наша сборная будет смотреть мундиаль по телевизору, – 1.50.



Напрямую на ЧМ-2022 выйдут 10 команд, которые займут первые места в своих отборочных группах. Второе место приведёт нашу сборную в плей-офф, в один из трёх путей, где нужно будет выиграть два матча, чтобы обеспечить себе поездку в Катар. Таким образом, 12 команд разыграют три последние путёвки на мундиаль от Европы.