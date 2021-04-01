Эксперты назвали шансы России выиграть ЧМ-2022

Отборочный турнир на ЧМ-2022 в Катаре набирает обороты. Сборная России набрала шесть очков в трёх матчах и делит первое место в своей отборочной группе с командой Хорватии. Букмекеры же принимают ставки на победителя ЧМ-2022.
Шансы сборной России оценивают коэффициентом 150.00, это меньше 1% вероятности. Поставить с таким же коэффициентом можно на сборные США, хозяев турнира — сборную Катара и команду Дании.
Фавориты, по оценке аналитиков, сборные Бразилии (коэффициент 7.00), Франции (8.00), Англии, Германии и Испании (все — 10.00). Шансы Бельгии и Аргентины оценивают коэффициентом 13.00, а на Нидерланды и Португалию предлагают коэффициент 15.00. На команду Италии можно сделать ставку с коэффициентом 17.00. За 100.00 можно поставить на команду Украины.
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